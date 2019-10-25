Шварценеггер в интервью АллатрРА ТВ: "Конечно же все хотят жить в мирном обществе!"

Известный актер Арнольд Шварценеггер заявил телеканалу АллатРА ТВ, что обычные люди хотят жить в мире, но политики и религиозные деятели их разделяют.

В Санкт-Петербурге 4 октября 2019 года на форуме "Синергия" всемирно известный киноактер из США Арнольд Шварценеггер, снявшийся во многих голливудских боевиках и известный каждому как "Терминатор" ("разрушитель"), говорил о созидании, мире и взаимопонимании между людьми.

- Пример Калифорнии показывает, что мы можем жить бок о бок и быть друзьями, можем ладить, даже имея разные точки зрения о политике или о религии, мы можем быть разного цвета, у нас может быть всё разное, но мы можем поддерживать хорошие отношения и жить вместе.

Это был ответ бывшего губернатора штата Калифорния на вопрос АллатРА ТВ, прозвучавший из зала посреди обывательских вопросов, типичных для потребительского общества. Он сразу же привлёк внимание все присутствующих. Сам актер проявил неподдельный интерес к теме и не только настоял, чтобы вопрос перевели на русский язык для всей аудитории (потому что задан он был русской девушкой, но на английском), но и детально и развернуто ответил на него, а потом позволил задать ещё один вопрос.

Этот эпизод свидетельствует о том простом и очевидном факте, что абсолютно все люди имеют душу, чувствуют истинное и искреннее, то что идёт от духа. Так и Арнольда вызвали на откровенность и явно пробудили в мировой "звезде" человеческие настоящие чувства корреспонденты АллатРА ТВ, задававшие вопрос с горящими глазами, на фоне шаблонных вопросов от других СМИ потребительского формата.

Известный на весь мир актёр почтил своим визитом один из крупнейших бизнес-мероприятий, где участвуют известные бизнесмены, коучи, общественные лидеры, в качестве спикеров приглашаются VIP-персоны. Главной такой персоной и стал в этом году Арнольд Шварценеггер.

"Большая цель достижима", – именно так звучит слоган форума Synergy 2019.

Всепланетная онлайн-конференция 9 мая 2020 "Общество. Последний шанс" – это большая цель для всех неравнодушных людей на Земле. И она достижима, когда мы объединяемся! Именно в этот день впервые в истории все люди планеты смогут встретиться через интернет друг с другом на платформе Международного движения АллатРА и решить все насущные вопросы мирным путем без вмешательства посредников в виде политиков.

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