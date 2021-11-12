Схватка двух бомжей в Петрозаводске закончилась потерей денег для одного, лишением свободы для другого

В подъезде дома в Петрозаводске молодой бомж ограбил старого, сообщили в МВД Карелии.

В УМВД России по Петрозаводску поступило заявление о разбое, произошедшем декабрьской ночью в микрорайоне Зарека.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что на 62-летнего мужчину без определенного места жительства, который случайно оказался в подъезде общежития, напал неизвестный молодой человек. Он потребовал банковскую карту и пин-код. Не получив ответа, злоумышленник отобрал у жертвы трость, нанёс несколько ударов, после чего похитил карту и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность злоумышленника - ранее судимого 23-летнего мужчину без определенного места жительства задержали. В полиции он признал вину, пояснил, что с помощью похищенной карты оплатил спиртное почти на 3 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.