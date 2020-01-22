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"Сила Инвеста" не торопится модернизировать купленный после банкротства молзавод в Карелии

Новости. Экономика
15:42, 23 Января 2020
фото: ИА "Республика" / Дмитрий Ананьин
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Объявленные правительством Карелии планы модернизации производства на базе обанкроченного Медвежьегорского молокозавода пока остаются на бумаге.

Такой вывод следует из ответа министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова, который он дал на пресс-конференции, где затрагивался вопрос о работе этого предприятия.

В декабре 2018 года производственные мощности Медвежьегорского молокозавода выкупила петербургская компания "Сила Инвеста". На базе обанкроченного предприятия было создано ООО "Молзавод Медвежка".

Обещанная модернизация предприятия идет не так, как рассчитывали власти.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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