Сильная магнитная буря вскоре начнется на Земле 

Специалисты предупредили о приближении мощной магнитной бури днем 3 августа.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили о приближении мощной магнитной бури. Возмущение магнитного поля начнется примерно с 15.00 дня.

По прогнозам, магнитная буря может достичь уровня G2. Пике ее придется на начало 4 августа, с 0 до 3 часов ночи.

Ранее продолжительная магнитная буря, о которой предупреждали ученые, началась 31 июля, но значительно слабее, чем предполагалось.