Сильная жара может прийти в Карелию на следующей неделе

Циклон потянет теплый воздух с юга.

В четверг город пересечет атмосферный фронт южного циклона "Изольда", сообщается в паблике "Погода Петрозаводска и Карелии".



"День будет прохладным. Перед приходом дождя воздух успеет прогреться до +14, но затем похолодает до +11. Усилится восточный ветер до 13 м/с в порывах", – написали в соцсети.



В пятницу в Петрозаводске возможна гроза. Воздух прогреется до +19. В субботу и воскресенье потеплеет до +20, +23 градусов.



"На следующей неделе есть вероятность прихода сильной и очень влажной жары", – заключили авторы поста.