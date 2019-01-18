Сильнейшие юные биатлонисты Карелии соберутся на соревнования в Петрозаводске

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В предстоящие выходные 19 и 20 января на трассе спортивного комплекса "Курган" пройдут соревнования Первенства республики.
По итогам соревнований будет сформирована команда для участия в первенстве Северо-Западного федерального округа, которое состоится в Токсово (Ленинградская область) 30 января.
В состязаниях, с программой которых можно ознакомиться на страничке социальной сети "ВКонтакте": Федерация биатлона Карелии, примут участие спортсмены 2000-2001 и 2002-2003 годов рождения.
По информации синоптиков, к началу соревнований снегопад и ветер в Петрозаводске утихнут, установится морозная погода.
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