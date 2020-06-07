890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Как пожарные тушили старый автомобиль, загоревшийся на ходу в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:25
Ранним утром в Карелии произошел пожар – на месте работали более 20 спасателей 1
Сегодня 11:21
Отреставрированное недавно здание Главпочтампта в Петрозаводске разваливается (ФОТОФАКТ) 7
Сегодня 07:15
Более 400 человек наказали за нарушение режима самоизоляции в Карелии 15
Сегодня 09:01
Парфенчиков ужесточил требования к вахтовикам после вспышки коронавируса на Белопорожских ГЭС 2
Сегодня 06:40
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам 3
07.06.2020 19:40

Сильные дожди идут в Карелию

Новости. Погода
15:22, 08 Июня 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

Как сообщает МЧС Карелии со ссылкой на карельский Гидрометцентр, ночью 9 июня по республике, преимущественно по западным и северным районам, ожидаются сильные дожди.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть – Костомукша, Беломорский, Кемский, Калевальский, Лоухский, Муезерский, Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-08 16:18:31
Дворы уже не делают. В непогоду нельзя асфальтировать, так мэрия?
ПлачУ и ПлАчу
2020-06-08 18:09:44
кир, технологию не знаешь, хоть будь наблюдательнее! Если не в дождь делать, то есть вероятность, что не развалится, пока новый тендер на ремонт стряпают, это нехорошо.
новый
2020-06-08 15:41:36
Это нормально. Картошка взойдет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

Сегодня 15:18
Обществоведение
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 2
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 8
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
Сегодня 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»