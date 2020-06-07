Сильные дожди идут в Карелию

МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

Как сообщает МЧС Карелии со ссылкой на карельский Гидрометцентр, ночью 9 июня по республике, преимущественно по западным и северным районам, ожидаются сильные дожди.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть – Костомукша, Беломорский, Кемский, Калевальский, Лоухский, Муезерский, Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.