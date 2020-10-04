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Сильные дожди надвигаются на Карелию: МЧС призывает соблюдать осторожность

Новости. Погода
15:44, 04 Октября 2020
фото: © EPA/Plyal Adhikary, архив
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МЧС по республике предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ряде районов Карелии пятого октября, в понедельник.

В течение суток пятого октября, начиная с западных районов Карелии, местами, преимущественно по южным и центральным районам, ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на данные Карельского гидрометцентра.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

"Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, аварий на трансформаторных подстанциях; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах", - говорится в сообщении МЧС.

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Комментарии

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Кир
2020-10-04 15:51:55
Надо ласты и лодку прикупить...
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