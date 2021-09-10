Сильный дождь и ветер идут в Карелию

МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

По информации карельского Гидрометцентра, ночью 14 сентября местами по северным и восточным районам ожидаются сильные дожди.

Во вторник, 14 сентября, по юго-западным, южным районам ожидается дальнейшее усиление западного, северо-западного ветра, по северной половине республики ожидается дальнейшее усиление северо-восточного, северного ветра порывами до 15-20 м/с, на крупных водоемах до 24 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся Карелия.