Сильный дождь и ветер идут в Карелию

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фото: © odin.ru

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МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

По информации карельского Гидрометцентра, ночью 14 сентября местами по северным и восточным районам ожидаются сильные дожди.

Во вторник, 14 сентября, по юго-западным, южным районам ожидается дальнейшее усиление западного, северо-западного ветра, по северной половине республики ожидается дальнейшее усиление северо-восточного, северного ветра порывами до 15-20 м/с, на крупных водоемах до 24 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся Карелия.

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Комментарии

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Кинокритик
2021-09-13 16:07:55
Да пофиг. Батареи горячие. Осталось только правильно проголосовать и капусту засолить.
Off
2021-09-13 16:27:15
Кинокритик, наташка. Правильно! То есть, ни одного голоса педроссне. :)
Кинокритик
2021-09-13 16:59:13
Off/колготочник, не подлизывайся. Лучше постирай свою желтую куртку. Зима близко..
Off
2021-09-13 17:26:35
Кинокритик, пупсик . Верни парфюмерию в магазин. Закон близко. :)
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