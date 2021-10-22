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Сильный дождь со снегом обрушится на Карелию в ночь на субботу

Новости. Погода
13:17, 22 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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О приближении непогоды предупреждает МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, ночью 23 октября местами по восточным районам Карелии ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами по северным районам Карелии сохранятся порывы северного, северо-восточного, по южным районам западного ветра 15–18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся Карелия.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

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Комментарии

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Бабенка
2021-10-22 14:47:26
Да пофиг. Трудолюбивые парни на ТЭЦ обеспечат петрозаводцев теплом, а славмо качественными молочными продуктами.
Кир
2021-10-22 14:44:50
Опять будут погибшие и раненые, господи прости. :)
Эксперд
2021-10-22 13:33:45
сопливые дрифтуны опять будут по площади кирова елозить на своих кастрюлях, а полиции хоть бы хны.
Гость
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