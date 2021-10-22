Сильный дождь со снегом обрушится на Карелию в ночь на субботу

О приближении непогоды предупреждает МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, ночью 23 октября местами по восточным районам Карелии ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами по северным районам Карелии сохранятся порывы северного, северо-восточного, по южным районам западного ветра 15–18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся Карелия.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.