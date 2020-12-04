Сильный пожар произошел в райцентре в Карелии (ВИДЕО)

Хозяйственные постройки и гаражи загорелись сегодня в центре города Лахденпохья.

Об этом сообщили очевидцы происшествия на странице "Лахденпохья - навсегда!" Вконтакте.

По их словам, пожар произошел в район ул. 50 лет Октября.

По предварительным данным, пожар начался в гараже, после чего огонь перекинулся на соседние сараи.

Пожарные справились с пламенем в течении 15-20 минут, но огонь успел почти полностью уничтожить одно из строений.

Пожару не позволили перекинуться на расположенный поблизости многоквартирный деревянный дом.

Видео и фото размещено в группе "Лахденпохья - навсегда!" Вконтакте.