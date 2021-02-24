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Сильный снег пройдет в пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 25 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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О погоде 26 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 26 февраля ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем поднимется до 0, +2°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем слабо расти.

По Карелии также облачно. Ночью местами сильный снег, днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах гололед и туман, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -6, -11°С, на востоке опустится до -15°С, днем +2, -3°С, по восточным районам местами до -7°С.

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