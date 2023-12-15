Сильный снегопад и ветер до 20 м/с обрушатся на Карелию во вторник

МЧС Карелии предупредило о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Как сообщили в МЧС Карелии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр, днем 19 декабря преимущественно по центральным и северным районам республики ожидается сильный снег, в отдельных районах метель.

С 14 часов во вторник местами, начиная с южных районов республики, ожидается усиление юго-западного, западного ветр. Порывы могут достигать до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Суоярвский муниципальный округ, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский районы.