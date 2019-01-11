Сильный ветер ночью, метель ожидаются в Карелии 12 января

О погоде на 12 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 января будет облачно, днем с прояснениями. Выпадет небольшой снег. Ночью и утром ожидается метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, ночью с порывами до сильного.

Температура ночью составит -3,-5 градусов, днем потеплеет до -1.

В Карелии также ожидается облачная погода. Местами выпадет небольшой снег, метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, ночью с порывами до сильного.

Температура ночью и днем -1,-6 градусов, местами до -10.