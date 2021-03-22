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Сильный ветер обрушится на Карелию

Новости. Общество
14:25, 23 Марта 2021
фото: © Денис Кожевников/ТАСС
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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории республики 24 марта.

По информации карельского Гидрометцентра, днем 24 марта местами по республике ожидаются порывы ветра до 15-17 м/c.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям республики:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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