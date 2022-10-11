Сильный ветер обрушится на Карелию ночью

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий 17 октября.

По информации Карельского Гидрометцентра, начиная с середины ночи, с 23.00 до 3.00, и с сохранением в течение дня 17 октября местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский районы.

В МЧС Карелии рекомендуют: ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.