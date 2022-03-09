Сильный ветер обрушится на Карелию в субботу

Под удар стихии попадут северные и центральные районы республики.

Управление МЧС со ссылкой на Карельского ЦГМС предупреждает о неблагоприятном метеорологическом явлении. Днем 19 и ночью 20 марта 2022 года местами по северным и центральным районам Карелии ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадают 9 муниципальных образований Республики Карелия: Костомукшский ГО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский и Суоярвский муниципальные районы.

В МЧС Карелии рекомендуют жителям республики ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.