Сильный ветер обрушится на Карелию

В региональном Управлении МЧС предупреждают об усилении ветра в северных и западных районах Карелии в воскресенье, 16 февраля.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, во второй половине дня и вечером 16 февраля местами по республике, преимущественно по северным и западным районам, ожидается усиление юго-западного, южного ветра с порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 13 районов - Костомукшский городской округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.