Сильный ветер снес бетонный столб в Петрозаводске (ФОТО)

На Кукковке бетонный столб и дерево из-за сильного ветра упали на оживленную магистраль.

В паблике ДТП ПТЗ выложили фото с последствиями сильного ветра.

"Порывом ветра на Кукковском кольце на съезде к Ленте упал бетонный столб и дерево. Будьте внимательны. Еле увернулись", - комментируют авторы фото.