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Новости. Общество
12:03, 08 Мая 2018

Силовики изымают документы в редакции газеты в Карелии

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В редакции газеты "Новая Кондопога" идет выемка финансово-хозяйственной документации.

Как написала в "ВКонтакте" директор газета Юлия Шевчук, ранее глава администрации Кондопожского муниципального района Виталий Садовников написал заявление на имя начальника отдела внутренних дел района.

"Сотрудники ОБЭП не дали скопировать заявление, но ознакомили с ним. В документе говорится, что основанием для проверки являются финансовые трудности предприятия. Приложена справка нашего предприятия об итогах деятельности в 1 квартале, из которой видно, что чистая прибыль МУП составила 66 тыс. руб", - отметила Юлия Шевчук.

"То, что предприятие сработало по итогам года и 1 квартала с прибылью, вероятно, говорит о наших трудностях. Но Виталию Михайловичу виднее, ведь он экономист. Он точно знает, какой должна быть газета, чтобы ему понравиться, какие должны быть заголовки и фотографии, как из минуса делать плюс, как работать на благо города, о каком предприятии нужно писать, а какое лучше всего забыть", - отметила журналист.

По ее словам, на прошедшей балансовой комиссии 3 мая Садовников предупредил директора издания о том, что может уволить. Также рассказал, как видит работу коллектива в предвыборный период и предложил обозначить красные линии, за которые не нужно переходить.

"Эмоциональное отступление, не судите, позволю себе несколько строчек. Надежда на то, что глава администрации все-таки будет уважать ФЗ "О СМИ", сегодня умерла. Закон главе не писан. Давление на коллектив редакции и руководителя предприятия перешло из кабинетной фазы в открытое противостояние. Очень жаль, что сотрудники ОБЭП выбрали такой "подходящий" момент - накануне Дня Победы. Мне, как координатору "Бессмертного полка", впору вспомнить про своего деда, который сражался на Ленинградском фронте, имеет боевые награды. И сказать: победа будет за нами!" – добавила она

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