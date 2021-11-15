Силовики не выявили нарушений в ходе празднования Рождества в Карелии

Управление Росгвардии по Республике Карелия подвело итоги охраны порядка в период празднования Рождества.

Нарушений при проведении праздничных рождественских мероприятий не допущено, сообщает Росгвардия.

По информации ведомства, праздничные мероприятия в честь Рождества прошли в ночь с 6 на 7 января в 27 населённых пунктах Карелии. В 37 церквях республики состоялись рождественские богослужения, в которых приняли участие более 4 тысяч жителей и гостей Карелии.

Росгвардия и полиция работали в усиленном режиме. Наряды вневедомственной охраны были приближены к местам проведения праздничных мероприятий.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности перед началом богослужений места их проведения и прилегающие территории обследовались сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН.