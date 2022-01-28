Силовики проверили, как хранят оружие жители Карелии

В Карелии проверили более 300 владельцев оружия за неделю.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карелии совместно с сотрудниками МВД за прошедшую неделю провели 321 проверку обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом информирует Росгвардия.

Жители Карелии добровольно сдали 20 единиц оружия. Росгвардейцы составили 8 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушения законодательства у граждан изъяли 3 единицы оружия.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы помешали юным жителям Карелии «обчистить» магазины.