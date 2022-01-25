Росгвардейцы помешали юным жителям Карелии «обчистить» магазины

Сотрудники Росгвардии задержали юных жителей Карелии, подозреваемых в хищении товаров.

Днем 24 января группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии была направлена на сработку сигнализации в один из гипермаркетов, где несовершеннолетний гражданин пытался незаметно пронести мимо кассы музыкальную колонку стоимостью свыше полутора тысяч рублей.

А в сетевом магазине в Надвоицах были задержаны еще один несовершеннолетний и его 20-летний товарищ, вернувшиеся на место происшествия, — ранее, 21 января, они похитили из торгового заведения две бутылки элитного алкоголя. Хищение было выявлено при просмотре записей видеонаблюдения.



Сотрудники Росгвардии передали задержанных представителям полиции.

Ранее сообщалось, что автоматическая дверь в Петрозаводске задержала грабителя, которого разыскивали по всей стране.