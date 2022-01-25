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Росгвардейцы помешали юным жителям Карелии «обчистить» магазины

Новости. Происшествия
09:04, 26 Января 2022
фото: © Управление Росгвардии Карелии

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Сотрудники Росгвардии задержали юных жителей Карелии, подозреваемых в хищении товаров.

Днем 24 января группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии была направлена на сработку сигнализации в один из гипермаркетов, где несовершеннолетний гражданин пытался незаметно пронести мимо кассы музыкальную колонку стоимостью свыше полутора тысяч рублей.

А в сетевом магазине в Надвоицах были задержаны еще один несовершеннолетний и его 20-летний товарищ, вернувшиеся на место происшествия, — ранее, 21 января, они похитили из торгового заведения две бутылки элитного алкоголя. Хищение было выявлено при просмотре записей видеонаблюдения.

Сотрудники Росгвардии передали задержанных представителям полиции.

Ранее сообщалось, что автоматическая дверь в Петрозаводске задержала грабителя, которого разыскивали по всей стране.

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