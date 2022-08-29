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Силовики в Карелии накрыли нарколабораторию и изъяли почти 100 кг наркотиков (ВИДЕО)

Новости. Криминал
13:37, 29 Августа 2022

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«Гром» ликвидировали лабораторию, где производились синтетические наркотики, предназначавшиеся для реализации на территории Северо-Запада, сообщили в МВД России.

Как сообщили в МВД России, по предварительной информации, наркодеятельность вели двое жителей Карелии. Выяснилось, что один из них ранее являлся наркокурьером. Он сбывал запрещенные вещества, получая указания от куратора в мессенджере. Через некоторое время мужчине предложили заняться производством и продажей крупных партий наркотических средств. Для реализации преступного умысла он вместе со своей сожительницей арендовал дом в дачном кооперативе Пряжинского района. Там они изготавливали, фасовали и хранили запрещенные вещества», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. При проведении обысков в арендованном доме сотрудники полиции обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, электронные весы, бочки и канистры с наркосодержащей жидкостью общей массой свыше 300 килограммов. Согласно заключению эксперта, в сухом остатке изъятые жидкие вещества составляют 44 килограмма прекурсоров различного вида и 46 килограммов мефедрона. Это крупнейшая партия наркотиков, изъятая полицейскими Республики Карелия из незаконного оборота.

«Следователем СЧ СУ МВД по Республике Карелия возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - подчеркнула помощник главы МВД России Ирина Волк.

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