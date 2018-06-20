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Новости. Общество
12:44, 20 Июня 2018

Силовые ведомства Карелии обвинили в умалчивании информации

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Союз журналистов Карелии сделал официальное заявление в связи с замалчиванием информации криминального характера пресс-службами силовых ведомств республики.

"Союз журналистов Карелии обеспокоен ситуацией, связанной с фактическим неисполнением обязанностей по предоставлению информации со стороны пресс-служб МВД Республики Карелия и Следственного управления Следственного комитета республики, замалчиванием сведений криминального характера и нарушением закона РФ "О СМИ", - говорится в сообщении Союза.

Отмечается, что примерно за неделю до старта Чемпионата мира по футболу сотрудники силовых структур, ответственные за взаимодействие со СМИ, фактически перестали сообщать информацию о преступлениях, которые совершаются в Карелии. Любые попытки получить комментарии у людей, которые по роду деятельности обязаны сообщать подробности криминальных событий, упираются либо в полное молчание, либо в сухое подтверждение фактов без каких-либо подробностей.

Тем временем в Карелии в минувшие дни произошло несколько серьезных резонансных преступлений, как, например, убийство таксиста, массовая драка в Петрозаводске, дорожные аварии со смертельным исходом. Никаких подробностей по данным событиям карельские СМИ не смогли добиться.

"Мы, журналисты, вынуждены пользоваться слухами и собственной информацией. Данная, возможно, некорректная информация, доходит до наших читателей, что недопустимо, - пишут журналисты. - Право журналиста на получение информации от органов власти гарантировано законом РФ "О СМИ" и связано с обязанностью журналистов доводить до читателей (зрителей) достоверную информацию, в том числе о криминогенной обстановке в регионе. Игнорирование редакционных запросов нарушает конституционные принципы открытости и доступности информации, а отказы в предоставлении информации происходят по основаниям, не предусмотренным федеральным законодательством".

Союз журналистов Карелии обратился к силовым структурам Карелии и напомнил о необходимости исполнения закона "О СМИ", о необходимости обеспечивать беспрепятственное получение оперативной информации о происшествиях в Карелии, а также призвал не содействовать путем отказа в предоставлении официальных комментариев распространению слухов, домыслов, некорректных сведений из социальных сетей под видом достоверной информации.

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Комментарии

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User
2018-06-20 15:07:05
В союзе журналистов Карелии одни писатели, читателей нет?

"Пресс-службы правоохранительных органов по всей России на период чемпионат мира по футболу не будут давать в СМИ негативные новости. Официально эти сведения в ведомствах не комментируют, но очевидно, что с сайтов полиции и ГИБДД информация криминального толка исчезла, пишет интернет-издание Znak.com"

"МВД России запретило своим сотрудникам делиться плохой информацией со СМИ. Об этом написало сразу несколько изданий со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю Медиазоне сообщили: все российские регионы получили цитата «особое распоряжение»."
sherhan2
2018-06-20 14:20:16
То то я думаю-как то поспокойнее стало.Даже возникало желание "ЧП" по НТВ посмотреть.
кир
2018-06-20 14:14:39
Что-то всполошилась вторая древнейшая профессия. Скоро с остервенением наброситесь в защиту фигуранта-педофила. Немного потерпите.
Гость
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