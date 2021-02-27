Синяк под глазом и сбитые костяшки рук: в храме Петрозаводска задержали преступника

Мужчина, обвиняемый в уголовном преступлении, заснул в храме и попался полиции, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 25 февраля на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из Крестовоздвиженского собора. Причиной тревоги стал гражданин, уснувший в храме.

Группа задержания выяснила, что задержанного, нетрезвого 30-летнего мужчину с синяком под глазом и сбитыми костяшками рук, ищет полиция в связи с причастностью к уголовному преступлению, а именно – мошенничеству с причинением значительного ущерба.

На место прибыл руководитель следственного подразделения районного отдела полиции, где расследовалось уголовное дело, и вручил гражданину обвинительное заключение.

За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения тоже придется ответить по административной статье.