Синоптики назвали этот ноябрь в Петрозаводске самым влажным в истории метеонаблюдений

Только к концу 27 числа в карельской столице выпало 95 миллиметров осадков.

Как сообщается в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», ноябрь 2023 года в республиканской столице станет самым влажным в истории метеонаблюдений.



Месячная норма осадков ноября составляет 51 миллиметров. На конец суток 27 числа выпало 95 мм. Рекорд на сегодняшний день принадлежит ноябрю 1974 года со значением 97 миллиметров.



«Как ни крути, но три миллиметра с таким снегопадом мы явно сможем набрать», — говорится в сообщении.