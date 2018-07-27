Синоптики обещают комфортную погоду завтра в Петрозаводске

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В субботу, 28 июля, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем до +27 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в южных районах республики возможен небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +8, +13, а на юге +14, +19 градусов по Цельсию. Днем +22, +27, на севере местами +17, +21.
В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура ночью +16, +18, а днем +21, +23 градуса.
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