Синоптики обещают комфортную погоду завтра в Петрозаводске

В субботу, 28 июля, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем до +27 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в южных районах республики возможен небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +8, +13, а на юге +14, +19 градусов по Цельсию. Днем +22, +27, на севере местами +17, +21.

В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура ночью +16, +18, а днем +21, +23 градуса.