Синоптики пообещали жителям Карелии первый снег к выходным

Резкое похолодание ожидается в республике в ближайшие дни.

Как рассказали "Столице на Онего" специалисты карельского Гидрометцентра, температурный фон в течение этой недели будет понижаться. Если в понедельник и вторник показатели ожидаются выше климатической нормы на 1-3 градуса, то уже к концу недели они будут ниже нормы на те же 1-3 градуса.

"Первый снег по северным районам возможен в середине недели, а по югу ближе к концу рабочей недели – в пятницу, субботу", – предупредили синоптики.

По прогнозу специалистов карельского Гидрометцентра, в начале недели ночные температуры составят +3, +8 градусов, по северу местами столбик термометра опустится до отметки 0, -2 градуса. К концу недели ситуация изменится. Температура будет по всей республике 0, -5 градусов, местами похолодает до -8 градусов.

"Конец недели будет холодным. Ночью может выпасть хороший сухой снег, а днем он подтает", – уточнили синоптики.

Возвращение теплой погоды на продолжительный период жители Карелии могут уже не ждать. В октябре возможно лишь кратковременное повышение температуры.

Ранее в Госавтоинспекции Карелии предупредили водителей об опасности тумана.