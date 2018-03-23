Синоптики предупреждают о снегопаде в Карелии

Непогода сохранится на территории Карелии 23 марта, предупреждает карельский Гидрометцентр.

По информации карельских синоптиков, 23 марта на территории республики сохраняется ухудшение погодных условий: ночью в большинстве районов снег, местами сильный, днем местами умеренный снег.

В отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Усиление ночью северо-восточного, северного на юге южного, юго-западного, утром и днем северного, северо-западного ветра порывами до 15 м/с.