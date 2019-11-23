Синоптики предупреждают водителей: в воскресенье на дорогах Карелии будет скользко

О погоде на 24 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 24 ноября, в районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. По северной половине местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный слабый, на севере умеренный.

Температура воздуха ночью -6, -11 градусов, на юго-востоке до -17 градусов, на севере -2,-7 градуса.

Днем: -4, -9 градуса, на юго-востоке местами до -13 градусов, на севере -2,-7 градусов.

В Петрозводске будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью -11, -13 градусов. Днем: -6, -8 градусов.