Синоптики прогнозируют дождь 2 июня в Карелии

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О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 2 июня будет облачно с прояснениями.
Временами дождь. Ветер ночью южный, днем западный умеренный.
Ночная температура составит +6, +8 градусов, днем потеплеет до +13, +15.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ночью умеренные, днем небольшие, местами умеренный дожди.
Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, временами порывистый.
Ночью похолодает до +3, +8 градусов, днем воздух прогреется до +12, +17.
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