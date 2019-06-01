Синоптики прогнозируют дождь 2 июня в Карелии

О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 2 июня будет облачно с прояснениями.

Временами дождь. Ветер ночью южный, днем западный умеренный.

Ночная температура составит +6, +8 градусов, днем потеплеет до +13, +15.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ночью умеренные, днем небольшие, местами умеренный дожди.

Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, временами порывистый.

Ночью похолодает до +3, +8 градусов, днем воздух прогреется до +12, +17.