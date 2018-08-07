Синоптики прогнозируют потепление завтра в Петрозаводске

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В среду, 8 августа, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем до +23 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен кратковременный дождь. Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +5, +10, на юге местами до +13 градусов по Цельсию. Днем +18, +23.
В Петрозаводске без осадков.
Температура ночью +8, +10, а днем +20, +22 градуса.
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