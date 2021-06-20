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Синоптики рассказали, как долго продержится испепеляющая жара в Карелии

Новости. Погода
16:31, 21 Июня 2021
фото: © Столица на Онего"

Нужно постараться пережить жару ближайшие два дня, сказали синоптики карельского Гидрометцентра.

«Самые жаркие дни в Карелии будут завтра и послезавтра — 21 и 22 июня, потом температура начнется снижаться: на юге до +30 градусов, в центральной части республики — до +25, но сильного похолодания не ожидается, все равно температура будет выше 20 градусов», — сказала синоптик Гидрометцентра.

Такую небывалую жару в Карелию принес Атлантический циклон.

«Днем 20 июня был перекрыт абсолютный максимум 29.9, а в 2006 году  — 29.4, — сообщили в карельском Гидрометцентре. — Но 21 июня температура поднимется еще выше, до +37 градусов».

По информации синоптиков, снижение температуры ожидается к пятнице, 25 июня.

Несмотря на столь знойную погоду, сильных дождей в Карелии не ожидается.

«Сегодня грозы идут на севере Карелии, завтра, 21 июня, возможны кратковременные осадки в Петрозаводске, но ливней не ожидается в ближайшее время», — сказала синоптик.

Отметим,  по данным карельского Гидрометцентра, 21 июня в Петрозаводске температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем дойдет до +31, +33°С.

В районах Карелии температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20°С, днем от +28 до +33°С, по южным и центральным районам местами поднимется до +35, +37°С.

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