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Синоптики рассказали, как долго в Карелии продержится солнечная и теплая погода

Новости. Погода
07:30, 12 Мая 2021
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Центр ФОБОС дал прогноз погоды на Северо-Западе.

«На Северо-Западе в начале недели солнечно и аномально тепло. Но во второй половине периода дождевые тучи сгустятся, а дневная температура понизится», - сообщил ФОБОС.

Так, по данным карельского Гидрометцентра, 13 мая в Петрозаводске будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем +17, +19°С.

В районах Карелии 13 мая также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью +6, +11°С, днем +18, +23°С, у водоемов местами +10, +15°С.

А вот в пятницу, 14 мая, в Петрозаводске пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +16, +18°С.

В районах Карелии также ожидаются небольшие дожди. Температура ночью +5, +10°С, днем +14, +19°С.

В субботу, 15 мая, вновь синоптики обещают в Карелии небольшой дождь, ночью +7...+9, днём +17...+19.

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Комментарии

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кир
2021-05-12 09:38:51
Когда топить кончат? Идиоты, - сказал кот.
Изя
2021-05-12 09:43:13
когда министр строительный очнётся и начнёт думать головой ))
Гость
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