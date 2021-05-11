Синоптики рассказали, как долго в Карелии продержится солнечная и теплая погода

Центр ФОБОС дал прогноз погоды на Северо-Западе.

«На Северо-Западе в начале недели солнечно и аномально тепло. Но во второй половине периода дождевые тучи сгустятся, а дневная температура понизится», - сообщил ФОБОС.

Так, по данным карельского Гидрометцентра, 13 мая в Петрозаводске будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем +17, +19°С.

В районах Карелии 13 мая также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью +6, +11°С, днем +18, +23°С, у водоемов местами +10, +15°С.

А вот в пятницу, 14 мая, в Петрозаводске пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +16, +18°С.

В районах Карелии также ожидаются небольшие дожди. Температура ночью +5, +10°С, днем +14, +19°С.

В субботу, 15 мая, вновь синоптики обещают в Карелии небольшой дождь, ночью +7...+9, днём +17...+19.