Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Карелии в выходные

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на выходные дни и на начало следующей недели.

В Карелии значительных перемен в погоде не будет. Потепления можно не ожидать – дневная температура будет курсировать от -5 до -10 градусов, а ночью до -12. При прояснениях столбик термометра может опуститься до -18.

По словам Елены Ишкиной, республика вошла в зону повышенного давления.

Существенных осадков не ожидается. Лишь вблизи больших водоемов выпадет достаточное количество снега.

Ветер северный, северо-восточный слабый.

Начало следующей недели будет аналогичным. Температурные показатели войдут в норму.