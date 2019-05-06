Синоптики рассказали, какой будет погода в Карелии 9 Мая

О погоде в День победы в Петрозаводске рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

"Завтра (7 мая) уже будет теплее, единственное, ветер еще с озера, - сказал синоптик карельского Гидрометцентра, - а так, ждем выход южного циклона, даем дождь, днем +12…+14 градусов. Потом циклон отойдет, и постепенно начнет теплеть".

По информации Гидрометцентра, на 9 Мая в Петрозаводске будет солнечная погода, температура воздуха днем составит +11…+13 градусов. "Во второй половине дня ветер с озера, поэтому прохладно будет, - уточнила синоптик, - подальше от озера до +15 градусов".

Также, по словам метеорологов, по северным районам Карелии 6 и 7 мая возможен еще мокрый снег, но не такой, какой был, а просто дождь с мокрым снегом.

"Север еще холодный, - сказали в карельском Гидрометцентре, - и завтра (6 мая) там температуры +4…+8 градусов. И Север, и Запад холодные, только юго-восток будет теплый, в Пудоже, например, до +20 градусов ожидается. Контрасты температур".

Несмотря на повышение температуры днем, ночи все еще остаются холодными.

"Ночные температуры от -1 +4 по южным районам и от 0 до -4 по северным", - предупредила специалист карельского Гидрометцентра.