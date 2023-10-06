Синоптики рассказали об идущем на Карелию потеплении

В республиканском ЦГМС сказали, когда температура поднимется до +12℃.

В Гидрометцентре Карелии подвели итог начала октября, выдавшегося богатым на циклоны. После теплого сентября через Карелию, главным образом южные районы, прошел уже второй циклон. За неделю в Петрозаводске выпало больше месячной нормы осадков.

Особенно сложно пришлось столице Карелии в минувшие выходные. Наблюдались серьезные перепады давления, на акваториях больших озер порывы ветра достигали 19-24 м/с. В субботу и воскресенье на юге республики выпал мокрый снег.

Однако снежный покров пока не установится. С середины нынешней недели траектории перемещения североатлантических циклонов пойдут севернее Карелии, температура воздуха повысится в дневные часы от +7℃ на севере до +12℃ на юге республики.