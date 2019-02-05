Синоптики рассказали, ждать ли еще снегопада в Карелии

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В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни.
По словам синоптика карельского Гидрометцентра, сильного снегопада в ближайшее время не ожидается.
"Такого снегопада, как прошел в Петрозаводске 4 февраля, когда выпало 8 мм осадков, конечно, не ожидается, - сказала синоптик, - осадки будут, но умеренные".
"Погоду будет определять неустойчивый циклон, - сказала синоптик Гидрометцентра, - сейчас, например, подходит циклон с юго-запада, он принесет нам ночные похолодания до -20 градусов по северным районам, в Петрозаводске – до -14".
Также, по информации карельского Гидрометцентра, из-за неустойчивого циклона погода будет то морозной без осадков, по потепление со снегом.
"Неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели", - сообщили в карельском Гидрометцентре.
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