Синоптики рассказали, ждать ли еще снегопада в Карелии

В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни.

По словам синоптика карельского Гидрометцентра, сильного снегопада в ближайшее время не ожидается.

"Такого снегопада, как прошел в Петрозаводске 4 февраля, когда выпало 8 мм осадков, конечно, не ожидается, - сказала синоптик, - осадки будут, но умеренные".

"Погоду будет определять неустойчивый циклон, - сказала синоптик Гидрометцентра, - сейчас, например, подходит циклон с юго-запада, он принесет нам ночные похолодания до -20 градусов по северным районам, в Петрозаводске – до -14".

Также, по информации карельского Гидрометцентра, из-за неустойчивого циклона погода будет то морозной без осадков, по потепление со снегом.

"Неустойчивый характер погоды сохранится до конца недели", - сообщили в карельском Гидрометцентре.