Сирены завоют на улицах столицы Карелии

Администрация Петрозаводска просит горожан не беспокоиться из-за воющих сирен, которые включат в среду.

В Петрозаводске, как и во всей стране, 3 марта пройдет проверка системы оповещения населения. В этот день с 10.40 до 10.43 в карельской столице сработают все сирены и уличные громкоговорители. На федеральных телеканалах и радио с 10.43 до 10.44 остановится вещание, жителей проинформируют о проведении проверки.

Власти города просят петрозаводчан не беспокоиться при получении сигнала "Внимание всем!".