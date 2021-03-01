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Сирены завоют на улицах столицы Карелии

Новости. Общество
12:55, 02 Марта 2021
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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Администрация Петрозаводска просит горожан не беспокоиться из-за воющих сирен, которые включат в среду.

В Петрозаводске, как и во всей стране, 3 марта пройдет проверка системы оповещения населения. В этот день с 10.40 до 10.43 в карельской столице сработают все сирены и уличные громкоговорители. На федеральных телеканалах и радио с 10.43 до 10.44 остановится вещание, жителей проинформируют о проведении проверки.

Власти города просят петрозаводчан не беспокоиться при получении  сигнала "Внимание всем!".

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Комментарии

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stranger
2021-03-02 13:12:51
Скоро глубинный народ завоет громче сирен.
кир
2021-03-02 13:17:14
stranger - тоже бездельник. Он ничем не занят, - сказал кот.
кир
2021-03-02 13:00:52
Самобытные будут очень недовольны. Селюцкий выйдет в одиночный пикет.
Гость
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