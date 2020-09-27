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Сирены завоют во всех городах Карелии

Новости. Общество
13:15, 28 Сентября 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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В тренировочном режиме пройдет проверка региональной системы оповещения населения, сообщает Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии.

Проверка системы оповещения населения пройдет 2 октября с 10.00 до 11.00 по всей стране.

В это время сработают все электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения.

Федеральных телеканалы и радио приостановят вещание, население проинформируют о проведении тренировки по гражданской обороне.

Тревога будет учебной, паниковать не стоит. От жителей и гостей региона не требуется выполнение определенных действий.

Проверка систем оповещения является гарантией того, что в случае реальной опасности необходимая информация будет оперативно доведена до населения.

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Комментарии

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новый
2020-09-28 13:21:14
Пофиг. У нас тут Заноза каждый день воет. Вчера целый день так истерила, что сегодня под капельницей лежит. У Изи денег даже на бояру не осталось. Теряем контингент
Изя
2020-09-28 14:09:07
Эка загнула , деньги то есть . время нет в комментариях кошмариться )))
Гость
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