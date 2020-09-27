Сирены завоют во всех городах Карелии

В тренировочном режиме пройдет проверка региональной системы оповещения населения, сообщает Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии.

Проверка системы оповещения населения пройдет 2 октября с 10.00 до 11.00 по всей стране.

В это время сработают все электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения.



Федеральных телеканалы и радио приостановят вещание, население проинформируют о проведении тренировки по гражданской обороне.

Тревога будет учебной, паниковать не стоит. От жителей и гостей региона не требуется выполнение определенных действий.

Проверка систем оповещения является гарантией того, что в случае реальной опасности необходимая информация будет оперативно доведена до населения.