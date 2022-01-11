«Системная оппозиция» в Карелии слаба и не представляет угрозы для партии власти

Появится ли конкурент у действующего главы республики на губернаторских выборах в сентябре?

В нынешнем году жителей Карелии ждет голосование на выборах главы республики, которые пройдут в сентябре. По мнению наблюдателей, шансы действующего карельского губернатора Артура Парфенчикова сохранить свой пост весьма высоки.

Как показали осенние выборы в Законодательное собрание республики, «системная оппозиция» в регионе слаба и не представляет серьезной угрозы для партии власти, а фрондирующие бизнесмены были удалены с местной политической сцены еще при прежнем губернаторе Худилайнене. То, что «Единой России» удалось повторно получить в республиканском парламенте конституционное большинство голосов, довольно объективно отражает нынешнюю расстановку партийных сил в Карелии: оппозиция в лице КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» в регионе вроде бы имеется, но на политическую ситуацию она практически не влияет.

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