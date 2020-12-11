Ситуация с COVID-19 в Карелии остается сложной – 417 заражений за сутки

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 417 человек, сообщили в Оперативном штабе.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 417 человек. Из этого числа заболевших – 395 человек, из них 73 имеют симптомы средней тяжести, 22 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1932 года рождения. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.



Выздоровели 409 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3268,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1770,2 случая, по Северо-Западу – 2554,9.