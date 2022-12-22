СИЗО №1 в Петрозаводске в преддверии праздников подарили настольные игры

Уполномоченный по правам человека в Карелии подарила несовершеннолетним в СИЗО №1 настольные игры.

Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко посетила следственный изолятор №1 в Петрозаводске, сообщили в республиканском УФСИН.



В преддверии Нового года Бойченко подарила подросткам настольные игры, а также, совместно с председателем карельского Красного Креста передала наборы медицинских масок и наборы для экспресс-тестирования на ВИЧ.





