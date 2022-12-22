СИЗО №1 в Петрозаводске в преддверии праздников подарили настольные игры

Уполномоченный по правам человека в Карелии подарила несовершеннолетним в СИЗО №1 настольные игры.
Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко посетила следственный изолятор №1 в Петрозаводске, сообщили в республиканском УФСИН.
В преддверии Нового года Бойченко подарила подросткам настольные игры, а также, совместно с председателем карельского Красного Креста передала наборы медицинских масок и наборы для экспресс-тестирования на ВИЧ.
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