СК раскрыл подробности задержания Иманова

В Карелии в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве многоквартирных домов задержан директор строительной организации "Шеф-Монтаж". .

Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщается на сайте Следкома России.

По версии следствия, в 2016 году Управление капитального строительства Карелии заключило с частной фирмой госконтракты на работы по завершению строительства многоквартирных жилых домов в городе Кемь по программе расселения аварийного жилья.

В ходе проведения строительных работ руководство организации, с целью хищения денег, использовало более дешевые материалы для монтажа отдельных элементов строящихся домов, не предусмотренные условиями государственных контрактов и проектно-сметной документацией.

Затем в акты выполненных работ представители организации внесли ложные и несоответствующие действительности сведения о фактически использованных материалах и выполненных работах, на основании чего была произведена оплата работ.

Установлено невыполнение предусмотренных контрактом работ на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор строительной организации, в отношении которого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", -отметили в пресс-службе ведомства.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками Управления ФСБ по Карелии и сотрудниками УЭБиПК МВД по республике.

По данным "Столицы на Онего", фигурантом дела является один из братьев-предпринимателей Имановых, которые ранее владели рестораном "Чайка" в Кондопоге. Завершением строительства домов в Кеми фирма "Шеф-Монтаж".