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Новости. Криминал
13:50, 13 Февраля 2018

СК раскрыл подробности задержания Иманова

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В Карелии в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при строительстве многоквартирных домов задержан директор строительной организации "Шеф-Монтаж". .

Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщается на сайте Следкома России.

По версии следствия, в 2016 году Управление капитального строительства Карелии заключило с частной фирмой госконтракты на работы по завершению строительства многоквартирных жилых домов в городе Кемь по программе расселения аварийного жилья.

В ходе проведения строительных работ руководство организации, с целью хищения денег, использовало более дешевые материалы для монтажа отдельных элементов строящихся домов, не предусмотренные условиями государственных контрактов и проектно-сметной документацией.

Затем в акты выполненных работ представители организации внесли ложные и несоответствующие действительности сведения о фактически использованных материалах и выполненных работах, на основании чего была произведена оплата работ.

Установлено невыполнение предусмотренных контрактом работ на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор строительной организации, в отношении которого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", -отметили в пресс-службе ведомства.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками Управления ФСБ по Карелии и сотрудниками УЭБиПК МВД по республике.

По данным "Столицы на Онего", фигурантом дела является один из братьев-предпринимателей Имановых, которые ранее владели рестораном "Чайка" в Кондопоге. Завершением строительства домов в Кеми фирма "Шеф-Монтаж".

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Комментарии

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petronik
2018-02-13 17:14:32
Опять забыли сообщить, а кто же вел технический надзор за ходом строительства, подписывал акты приемки работ, оплатил некачественные работы и материалы на объектах, финансируемых за счет государственных средств. Эти люди несут солидарную (равную) ответственность вместе с подрядчиком за случившееся.
Кузьма
2018-02-13 15:34:28
Ну вот и "коренных" жителей Республики начали брать за задницу, молодцы следователи!
Доктор Лень
2018-02-13 19:46:44
Кузьма, они давно в "разработке". "Спящие .." Теперь пора. 18.03...
кир
2018-02-13 15:52:12
Кузьма, другая часть недалеких людей очень даже вступается за них. Даже за уже осужденных. Как будто-то они пришли волю и счастье дать.
Плейшнер
2018-02-13 14:05:53
И чиновников УКСа туда же , кто подписывал акты и нашёл таких горе - строителей .
Гость
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