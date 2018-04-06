СК возбудил дело о невыплате зарплаты сотрудникам ГУП "Мост"

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты 48 млн рублей сотрудникам ГУП "Мост".
По версии следствия, с января по март 2018 года руководство ГУП РК "Мост" при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату более 400 сотрудникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты, тем самым нарушая конституционные права и законные интересы работников. Сумма невыплаченной заработной платы составила не менее 48 миллионов рублей.
"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - отметили в пресс-службе Следкома Карелии.
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