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Новости. Криминал
15:53, 06 Апреля 2018

СК возбудил дело о невыплате зарплаты сотрудникам ГУП "Мост"

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты 48 млн рублей сотрудникам ГУП "Мост".

По версии следствия, с января по март 2018 года руководство ГУП РК "Мост" при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату более 400 сотрудникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты, тем самым нарушая конституционные права и законные интересы работников. Сумма невыплаченной заработной платы составила не менее 48 миллионов рублей.

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - отметили в пресс-службе Следкома Карелии.

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