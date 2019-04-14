Скандально известного депутата избили в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге.

Об этом в воскресенье сообщает Telegram-канал "112", передает "Лента.ру".

Уточняется, что конфликт возник между депутатом и сотрудниками спецстоянки для эвакуированных автомобилей. По словам Милонова, старший администратор несколько раз ударил его, после чего политик принял решение обратиться в полицию.

При этом сотрудники стоянки утверждают, что депутат пришел туда вместе со своим другом, и они намеревались забрать его автомобиль Opel Corsa. Однако у владельца машины при себе не было удостоверения личности, в связи с чем в выдаче авто было отказано.

"Администратор, Иван Безменников, говорит, не бил его [депутата]. Милонов ломился в дверь администраторской, а она автоматическая, с доводчиком, и его прищемило", — говорится в сообщении.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел в Кировском районе города. Насколько серьезными оказались нанесенные Милонову повреждения, не сообщается.

Депутатом Госдумы Милонов стал осенью 2016 года, до этого с 2005 по 2016-ый работал в Заксобрании Санкт-Петербурга.