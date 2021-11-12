Скандальное кафе «Мангал» в Петрозаводске не прижилось на новом месте — его продают

Петрозаводское кафе «Мангал», скандально прославившееся поведением своих посетителей, выставлено на продажу всего через полгода после переезда в другое место.

В объявлении о продаже указано, что кафе предлагается как готовый бизнес.

«Свежий ремонт, приложили все свои силы на данное заведение», — говорится в объявлении.

Планируемая цена сделки — 880 тыс. рублей.

С июня 2021 года «Мангал» размещается в арендованном помещении в торговом центре «Столица» на Древлянке. Туда он переехал с бульвара Интернационалистов, жители которого неоднократно обращались в полицию с просьбами закрыть заведение. Посетители кафе устраивали многочисленные драки, справляли нужду на улице и своим шумом мешали жильцам соседних домов.