Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт для экскурсий из-за COVID-19

Проект под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" в Кондопожском районе закрыт для посещения из-за связанных с пандемией ограничений.

Бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха "Карелия" в деревне Ватнаволок, в настоящее время не принимает школьников на экскурсии из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщила руководитель благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова в соцсети.

"До снятия ограничений относительно экскурсий для школьников объект закрыт, ждём наступления весны и начала историко-образовательной программы", - написала Абрамова.

Она заявила, что "последнее время поступает большое количество заявок на посещение объекта реконструкции переселенческих лагерей в Ватнаволоке".

Напомним, презентация проекта под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" состоялась в декабре. Организатором бутафорского концлагеря выступил детский благотворительный фонд "Открытые возможности", который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

Авторы проекта заявляли о намерении организовать туда экскурсии школьных групп. Предполагалось, что подростки смогут, в частности, посетить "уроки мужества", которые для них проведут местные казаки.

Запуск проекта обернулся скандалом, о котором ранее сообщала "Столица на Онего" в тексте "Патриотизм и бутафория".