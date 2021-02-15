Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Отключения света ждут жителей Карелии 6
15.02.2021 09:41
На Ладоге пилот снегохода провалился под лёд и погиб (ВИДЕО)
15.02.2021 18:40
Депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков на лыжах дошел до Кижей по льду Онего (ФОТО, ВИДЕО) 34
15.02.2021 13:37
Проект освоения бывшей промзоны ДСК Петрозаводска поддержали на общественных слушаниях 4
15.02.2021 18:27
Планируется открытие новых рейсов поездов в Карелии 13
15.02.2021 11:18
Депутаты Петросовета требуют не забыть отремонтировать историческое здание в центре Петрозаводска (ФОТО) 9
15.02.2021 10:40

Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт для экскурсий из-за COVID-19

Новости. Общество
06:40, 16 Февраля 2021
фото: Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
Загрузка...

Проект под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" в Кондопожском районе закрыт для посещения из-за связанных с пандемией ограничений.

Бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха "Карелия" в деревне Ватнаволок, в настоящее время не принимает школьников на экскурсии из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщила руководитель благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова в соцсети.

"До снятия ограничений относительно экскурсий для школьников объект закрыт, ждём наступления весны и начала историко-образовательной программы", - написала Абрамова.

Она заявила, что "последнее время поступает большое количество заявок на посещение объекта реконструкции переселенческих лагерей в Ватнаволоке".

Напомним, презентация проекта под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" состоялась в декабре. Организатором бутафорского концлагеря выступил детский благотворительный фонд "Открытые возможности", который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей. 

Авторы проекта заявляли о намерении организовать туда экскурсии школьных групп. Предполагалось, что подростки смогут, в частности, посетить "уроки мужества", которые для них проведут местные казаки.

Запуск проекта обернулся скандалом, о котором ранее сообщала "Столица на Онего" в тексте "Патриотизм и бутафория".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Аналитика

15.02.2021 16:30
Капитал
Государство как инвестор 2
На что планируется потратить более пяти миллиардов рублей из региональной адресной инвестиционной программы Карелии?
"Увеличение доли на европейском рынке – вполне реально"
15.02.2021 14:51
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 9
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 8
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»