Скандальный шоумен решил создать откровенный спектакль

Гоген Солнцев решил принять участие в театральной постановке, однако далеко не все актеры готовы использовать в качестве реквизита вещи из интим-салонов.

Гоген Солнцев заканчивает последние приготовления к премьере спектакля "Секс временно доступен".

По сюжету главной героиней постановки является девушка легкого поведения. Но, несмотря на говорящее название, в этой истории речь пойдет в первую очередь о моральном падении и потере человеческого достоинства, а уже затем о продаже собственного тела, пишет starhit.

Гоген признается, что воплощает свой замысел на сцене нестандартными методами. В качестве реквизита актеров заставляют использовать секс-игрушки. Также он рассказал, что некоторые из актеров настолько прониклись атмосферой спектакля, что крутят романы прямо на рабочем месте.

"Сегодня купили актерам интимные игрушки для спектакля. Даже не представляете, сколько нервов ушло, чтобы избавить их от комплексов, – признался артист. – Тома, например, боялась резиновый половой орган даже в руки брать. И это притом что она – мать двоих детей и должна уметь с ним обращаться. Разве актеры могут быть настолько стеснительными? Мне кажется, это непрофессионально".